VENEZIA-FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Venezia – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Kvernadze
Non convocati
/
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
- Corrado: frattura perone destro.
- Sherri: frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali.
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Hegelund: tendinopatia rotulea ginocchio destro.
- Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
- Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
