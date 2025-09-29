VENEZIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

VENEZIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Venezia – Frosinone, valida per la sesta giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 04/10/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 15 del giorno 30/09/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 03/10/2025, sia ONLINE, attraverso il sito del Venezia F.C., oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

 

CURVA OSPITI 

Intero €. 28,50 + Prevendita di 1,50 €

Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

MODALITA’ DI ACQUISTO

Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d’accesso.

I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

 

INFORMAZIONI UTILI

Clicca qui

 

