Virtus Entella – Frosinone 1-1

Virtus Entella – Colombi, Alborghetti, Squizzato (dal 68′ Dalla Vecchia), Karic (dall’85’ Nichetti), Cuppone (dal 75′ Fumagalli), Guiu (dal 75′ Bariti), Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Mezzoni. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Debenedetti, Russo, Turicchia, Del Lungo. Allenatore: Chiappella

Frosinone – Palmisani, Oyono A., Monterisi (dall’84’ Fiori), Calvani, Marchizza (Dal 75′ Corrado), Caló, Cichella (dal 76′ Grosso), Gelli F. (dal 54′ Zilli), Ghedjemis, Raimondo (dall’84’ Vergani), Kvernadze. A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli J., Oyono J., Ndow, Fini. Allenatore: Alvini

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze

Assistenti: Marco Ceolin della sezione di Treviso e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre

Quarto uomo: Edoardo Mazzoni della sezione di Prato

Var: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Avar: Daniele Rutella della sezione di Enna

Totale spettatori: 1.959  Ospiti: 134

Ammoniti: 18′ Chichella, 19′ Marconi, 47′ Monterisi, 52′ Squizzato

Marcatori: 50′ Cuppone, 94′ Fiori

