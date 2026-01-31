VIRTUS ENTELLA – FROSINONE 1-1
Virtus Entella – Frosinone 1-1
Virtus Entella – Colombi, Alborghetti, Squizzato (dal 68′ Dalla Vecchia), Karic (dall’85’ Nichetti), Cuppone (dal 75′ Fumagalli), Guiu (dal 75′ Bariti), Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Mezzoni. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Debenedetti, Russo, Turicchia, Del Lungo. Allenatore: Chiappella
Frosinone – Palmisani, Oyono A., Monterisi (dall’84’ Fiori), Calvani, Marchizza (Dal 75′ Corrado), Caló, Cichella (dal 76′ Grosso), Gelli F. (dal 54′ Zilli), Ghedjemis, Raimondo (dall’84’ Vergani), Kvernadze. A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli J., Oyono J., Ndow, Fini. Allenatore: Alvini
Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze
Assistenti: Marco Ceolin della sezione di Treviso e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre
Quarto uomo: Edoardo Mazzoni della sezione di Prato
Var: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco
Avar: Daniele Rutella della sezione di Enna
Totale spettatori: 1.959 Ospiti: 134
Ammoniti: 18′ Chichella, 19′ Marconi, 47′ Monterisi, 52′ Squizzato
Marcatori: 50′ Cuppone, 94′ Fiori