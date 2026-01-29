VIRTUS ENTELLA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ

Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere Virtus Entella – Frosinone, gara valida per la 22.a giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 31 gennaio 2026 (ore 15.00) allo Stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari. Gli assistenti designati saranno Marco Ceolin della sezione di Treviso e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre. Il Quarto uomo sarà il signor Edoardo Mazzoni della sezione di Prato. Al Var il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, Avar il signor Daniele Rutella della sezione di Enna.