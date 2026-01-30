ENTELLA – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Entella – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Sannazzari’

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori:
Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Ndow

Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
Kone e Bracaglia

Infortunati
Barcella

Koutsoupias (Affaticamento flessori di sinistra)

Non convocati

Gori e Masciangelo

