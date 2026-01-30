ENTELLA – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Entella – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Sannazzari’
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Ndow
Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Kone e Bracaglia
Infortunati
Barcella
Koutsoupias (Affaticamento flessori di sinistra)
Non convocati
Gori e Masciangelo