VIRTUS ENTELLA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Virtus Entella – Frosinone, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 31/01/2026 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdi 30/01/2026, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticketone oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.

SETTORE OSPITI – GRADINATA NORD

Intero 14 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere

all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di venerdì 30 gennaio (ore 13).

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per raggiungere lo Stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari prendere l’uscita autostradale Lavagna.

PARCHEGGIO

Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti è situato adiacente al settore.

INFO UTILI



Si informa i tifosi che: La Virtus Entella Srl, con la presente, preso atto di quanto assunto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Determinazione n.14 del 08/03/2007), intende informare i sostenitori in merito alla procedura per poter introdurre all’interno dello stadio striscioni, tamburi, megafoni o organizzazione di coreografie:

1. Compilare il modulo presente sul sito www.entella.it alla sezione Stadio – Regolamento;

2. Allegare documentazione fotografica;

3. Inviare il modulo debitamente compilato e firmato almeno due giorni lavorativi prima della gara tramite posta elettronica (accrediti@entella.it).

Tutte le richieste complete verranno visionate ed inoltrate alle Autorità competenti per l’approvazione.

È vietato appendere gli striscioni in modo che coprano i cartelloni pubblicitari presenti nel settore nonché esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.