MASSIMO ZILLI SI PRESENTA

Massimo Zilli, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha mosso i primi passi tra i professionisti con il Cosenza. Ora approda al Frosinone per crescere, mettersi in gioco e puntare al salto di qualità.

“Quando è arrivata la chiamata del direttore Castagnini ho provato una forte emozione ed ero entusiasta dell’opportunità. La trattativa è stata veloce e sono davvero felice di essere qui.”

“È sempre stato emozionante venire a giocare a Frosinone. L’ambiente è bellissimo e la tifoseria incredibile. Adesso che indosso questi colori è ancora meglio. Siamo partiti bene: era importante iniziare così il campionato e sono sicuro che l’aiuto dei tifosi ci darà una grande mano per tutta la stagione. Posso promettere massimo impegno e professionalità, cercando di supportare i miei compagni in ogni modo possibile durante quest’annata.”

“C’è stato subito un grande feeling con i compagni: mi hanno fatto sentire accolto in questa famiglia, cosa non scontata, e di questo sono molto felice. Conosco bene il mister: già l’anno scorso, nonostante la stagione complicata, mi ha aiutato a crescere sia mentalmente che tecnicamente.”

“La prossima partita di campionato contro il Padova sarà molto impegnativa. Hanno una rosa di valore e sono una squadra ben organizzata. Noi arriviamo da tre buone prestazioni e dovremo essere bravi a non adagiarci, restando concentrati per andare a fare la nostra partita.”