 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Ecco i risultati dell’ultima giornata di campionato del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Frosinone – Salernitana 1-1

Ferentino – Beffa finale per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’, la Salernitana agguanta il pareggio in pieno recupero e nega al Frosinone la gioia del quinto successo in altrettante partite.

La squadra di mister Greco presenta diverse novità di formazione, assenti Cichero e Barcella (convocati in prima squadra), dentro a centrocampo Molignano e coppia d’attacco con Dixon e Meszsargs. L’avvio giallazzurro è deciso, con due occasioni create in appena tre minuti, la prima con Mezsargs che in sforbiciata trova l’opposizione di Rodolfo e la seconda con protagonista Molignano che da due passi dalla porta avversaria trova ancora un ottimo intervento dell’estremo difensore campano. Il pressing del Frosinone porta i suoi frutti, Obleac trova in area di rigore Dixon, tacco per Mazsargs e bolide imparabile per Rodolfo. Raddoppio ad un passo al minuto numero 19, Ferizaj pesca a centro area Dixon, ma il tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 32′ invece è Shkambaj che dal limite dell’area calcia a giro sul secondo palo, ma è attentissimo Rodolfo a deviare in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia, il Frosinone attacca e lo fa alla ricerca del 2-0, Ferizaj è pericolosissimo da calcio di punizione, ma il pallone sfila fuori di poco. La Salernitana si vede in avanti al 20′, tiro dalla distanza di Paganetti che Dosso accompagna sopra la traversa. Poco prima della mezz’ora torna protagonista il Frosinone, calcio Grosso, Rodolfo respinge e Mezsarsg non riesce a ribadire in rete la respinta corta del portiere granata. Continua il duello a distanza tra Rodolfo e Grosso, al 36′, serpentina centrale del centrocampista giallazzurro e risposta superlativa del portiere campano in angolo. Allo scadere arriva la beffa. Calcio d’angolo per la Salernitana e colpo di testa di Di Vico, che batte Dosso e porta il risultato sul definitivo 1-1. Giallazzurri che restano in testa alla classifica con 13 punti, in vista del prossimo impegno in casa del Perugia.

Frosinone: Dosso, Obleac, Shkambaj (dal 20’st Stojanov), Grosso, Hegelund, Pelosi (dal 46’st Corallini), De Filippis (dal 40′ Cellupica), Ferizaj (dal 25’st Borgia), Dixon (dal 25’st Schietroma), Molignano, Mezsargs. A disposizione: Minicangeli, Diallo, Antonellis, Buonpane, Fiorito, Centra, Befani, Allenatore: Greco

Salernitana: Rodolfo, Verza (dal 46’st Susini), Ferrari, Buttaroni (dal 46’st Di Vico), Guccione, Nunziata, Di Lelio, Paganetti, Fusco (dal 30′ Cosentino), Cantoni (dal 14’st Izdeic), Buonocori (dal 38′ Lombardi). A disposizione: Palazzo, Farina, Borrazzo, Chietti, Gonnella, Mellini, Zinkowsky, Cosentino. Allenatore: Fusco

Marcatori: 6′ pt Mezsargs, 48’st Di Vico

Arbitro: Recchia della sezione di Brindisi

Assistenti: Tini Brunozzi di Foligno e Lauri di Gubbio

Ammoniti: 19′ pt Pelosi (F), 20′ pt Shkambaj (F), 3’st Guccione (S), 22’st Ferizaj (F), 34’st Di Lelio

Under 17: Frosinone – Roma 0-2

Fiuggi – La Roma batte il Frosinone alla settima giornata di campionato. Al Capo I Prati vincono i giallorossi nonostante la buona prestazione dei padroni di casa. Dopo pochi minuti la Roma passa subito in vantaggio al 1′ grazie al gol di Virgilio che sorprende la difesa giallazzurra con un ottimo inserimento in area concludendo nel migliore dei modi in porta. Dopo il goal il Frosinone con coraggio mette in difficoltà la squadra ospite: diverse le occasioni. Nel secondo tempo lo spartito non cambia con il Frosinone che ci crede nel pareggio. Ma la doccia gelata arriva quando sulla destra Texeira rientra al centro, calcia a giro di sinistro e trova l’incrocio dei pali. La squadra di Lucidi ci prova nel finale riuscendo ad andare in gol anche con Befani: rete però annullata per la posizione di fuorigioco. Testa alla prossima partita contro la Fiorentina, in programma domenica prossima al Viola Park.

Frosinone: Giora (22’st Capanna), Mirenzi (32’st Barboni), Colafrancesco (32’st Boccanera), Pantano, Diallo, Reali, Millozzi (12’st Menghini), Carfagna, Befani, Danieli (12’st Carpentieri), Borghi (22’st Conti). A disposizione: Gafuri, Coluzzi, Macchia. Allenatore: Lucidi

Roma: Juwer Ilari, Bonifazi(35’st Darboe), Carlaccini, Piermattei, Pallassini, Paul, Virgilio (35’st Forni), Giammattei (35’st Modugno), Vella, Teixeira (43’st Mutarelli), Ximenez (43’st Loreti). A disposizione: Di Salvatore, Saviano, Dal Bon, Russo. Allenatore: Toti

Marcatori: Virgilio 1’pt, Teixeira 7’st

Arbitro: Madonna di Civitavecchia, 5.5

Assistenti: Gookooluk di Civitavecchia e Fatati di Latina

Ammoniti: Carfagna, Borghi, Paul

Under 16: Juve Stabia – Frosinone 0-5

Arriva la prima vittoria in campionato per il Frosinone di David Centioni che alla quinta giornata di campionato batte la Juve Stabia 5-0. Dopo appena 9′ dal fischio d’inizio il Frosinone sblocca la partita grazie alla rete di Bonanno che, dopo un dribbling in area, trova il gol dello 0-1. La Juve Stabia prova ad avere una reazione ma al 16′ gli ospiti allungano le distanze. Ottimo il cross di Maggiora proveniente dall’esterno per Esposito bravissimo ad incrociare e metterla lì dove Cappa non può farci nulla. I ragazzi di Centioni al 29′ calano il tris con Casagrande protagonista con un grande tiro angolato dalla distanza. Nella ripresa il copione non cambia con il Frosinone che continua a spingere. Al 27′ è bravo Pugliatti in area a togliersi dalla marcatura dell’avversario, calciare e siglare il 4-0. Nel finale gioia anche per Cimaglia che trova il suo primo gol con la maglia del Frosinone: termina 0-5.

Juve Stabia: Cappa, Cammarota (13’st Amato), Iuorio (30’pt Filosa), Capasso (30’pt Alfiero), Picardi, Piccolo, Mauro, Sapio (13’st De Vita), Castellano (30’pt Iadazza), Mannilli (32’st Di Maio), Cirillo (32’st Del Giudice). A disposizione: Colella, Kalinuvich. Allenatore: Criscuoli

Frosinone: Scordari (30’st Ramogida), Trulli, Maggiora, Anzidei (7’st Danieli), Frani (30’st Marchetti), Agostini (22’st Crescimbeni), Bonanno (22’st Galimberti), Esposito (7’st Cimaglia), Pugliatti, Taddei, Casagrande (22’st Silvestri). A disposizione: Carlone, Eulisi. Allenatore: Centioni

Marcatori: Bonanno 9’pt, Esposito 16’pt, Casagrande 29’pt, Pugliatti 27’st, Cimaglia 35’st

Arbitro: Rossomando di Salerno

Assistenti: Cammarota di Nola e Guerra di Nola

Ammoniti: Sapio, Picardi

Espulsi: Criscuoli (J)

Under 15: Juve Stabia – Frosinone 0-0

Il Frosinone alla quinta giornata di campionato pareggia 0-0 con la Juve Stabia. Allo stadio comunale “Lagni” termina a reti bianche una sfida dominata in lungo e largo dal Frosinone. Gli uomini di Durante hanno approcciato bene alla gara mettendo sin da subito in difficoltà la squadra campana. Diverse le opportunità per i giallazzurri nei primi minuti di gioco ma nessuna realmente pericolosa fino all’azione capitata sui piedi di Gabriel Aversa in area: l’attaccante numero 11 ha avuto sui suoi piedi l’occasione più grande dei primi 40′ di gioco. Nella ripresa il Frosinone continua a spingere sull’acceleratore alla ricerca del gol che possa portare la squadra ciociara in vantaggio ma ciò che manca in questa trasferta campana è la precisione e aggressività sottoporta. Nel finale il Giudice di Gara assegna 4′ di recupero e anche in questi minuti finali non arriva l’opportunità per portarsi i tre punti a casa: finisce 0-0

Juve Stabia: Bonaiuto, D’Amato, Veneziano, Francione, Greco, Di Bello, Di Sarra (17’st Rivieccio), Diletto (10’st Russo), Caterino (32’st Guillari), De Micco (17’st Pezzella), Brioso. A disposizione: Amendola, Sepe, Olivieri, Lamberti. Allenatore: Romano

Frosinone: Amato, V. Ferretti, Balan (23’st Ingiugno), Pasquali (10’st Ferretti), Antonelli, Polidori, P. Fargnoli, A. Fargnoli, Tacchi (23’st Ranieri), Monti (23’st Valentini), Aversa (32’st Minotti). A disposizione: Esposito, Gentili, Facci, Pacifico. Allenatore: Durante

Arbitro: Talotti di Napoli

Assistenti: Mennella di Torre Del Grosso e Esposito di Torre Del Grosso

Ufficio Stampa Frosinone Calcio