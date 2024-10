 CONFERENZA STAMPA MISTER VIVARINI

Reggio Emilia – Le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallazzurro Vivarini dopo la sconfitta per 2-0 contro la Reggiana.

Mister ci spiega il cambio di Canotto? È stato sostituito per una scelta di carattere tecnico?

“Canotto fisicamente non ha i novanta minuti. Ho visto che stava facendo fatica a rientrare ed è stata una scelta per lo più fisica”.

Cosa vi siete detti all’interno dello spogliatoio a fine partita?

“È chiaro che abbiamo parlato. Ovviamente siamo in una brutta situazione, si cerca sempre di analizzare le cose negative e positive. Più che altro ho cercato di rincuorare un po’ tutti. Bisognerà vedere il da farsi”.

Cosa è successo con i tifosi a fine partita?

“Siamo andati a salutarli ugualmente nonostante loro fossero andati via. Meritano rispetto in tutto, ci hanno chiesto di più come è giusto che sia”.

Oggi il Frosinone non meritava di perdere così. Le occasioni le ha avute ma non le ha concretizzate. È la dimostrazione che senza un attaccante di peso non si esce da questa situazione?

“I ragazzi si sono impegnati tanto, hanno dato tanto e hanno spinto fino alla fine. Come al solito ci ha detto male anche oggi perché abbiamo perso un giocatore importante dopo soli dieci minuti. Insomma dopo aver spinto molto abbiamo preso un goal che si poteva evitare. Nonostante i molti tiri in porta e la buona tenuta del campo, la prestazione non è stata soddisfacente”.

Come sta Partipilo?

“Ha avuto un piccola distorsione, si valuterà domani con gli esami necessari”.

