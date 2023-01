Il presidente del Frosinone Calcio, dottor Maurizio Stirpe, e l’intero Club giallazzurro piangono la scomparsa del grande Gianluca Vialli. Con coraggio e ardore ha combattuto contro la sua malattia dimostrando ancora una volta, come faceva in campo, il suo spirito da gladiatore.

Un giorno triste per quanti lo hanno apprezzato e voluto bene anche al di fuori del mondo del calcio.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio