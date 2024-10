Doppia seduta di allenamento per i giallazzurri di mister Vivarini che continuano a preparare la partita contro la Carrarese. In mattinata squadra divisa in due gruppi. Attivazione, forza in palestra e lavoro tecnico tattico sul campo. Nel pomeriggio esercitazione sulla fase difensiva e partita finale, questo il programma odierno. Assente Tsadjout. L’attaccante, uscito per infortunio nella gara contro il Cittadella, ha riportato la rottura del menisco esterno del ginocchio destro. Nella giornata di domani verrà operato dal prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta allo stadio ‘Benito Stirpe’.