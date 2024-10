Ripresa degli allenamenti e seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri in vista del prossimo impegno di campionato, domenica alle 15.00, in casa della Reggiana. La squadra di mister Vivarini dopo la riunione tecnica in sala video è scesa in campo. Attivazione, lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partita finale, questo il programma odierno. Domani in programma una doppia seduta sempre a Ferentino.