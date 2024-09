Doppia seduta per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Al mattino la squadra di mister Vivarini, ha svolto lavoro di forza tra palestra e campo divisa in due gruppi . Nel pomeriggio invece i giallazzurri dopo la consueta attivazione tecnica, hanno lavorato sulla velocità, svolto esercitazioni tattiche, possessi palla e per chiudere partita. Domani pomeriggio nuovo allenamento a Ferentino.