 ALLENAMENTO 19 SETTEMBRE

Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Vivarini che continuano a preparare la partita di domenica contro il Bari valida per la sesta giornata di campionato. Dopo al riunione tecnica i ragazzi sono scesi in campo. Attivazione, esercitazioni sul possesso palla e partita finale, questo il programma odierno.

Assente Biraschi. Il calciatore è stato sottoposto nella giornata di ieri ad intervento di appendicite, perfettamente riuscito, presso l’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone. I tempi di recupero verranno stimati nei prossimi giorni. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.