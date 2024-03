Nuova seduta di allenamento questa mattina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, dove la squadra divisa in due gruppi ha svolto lavoro atletico tra palestra e campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema. Differenziato per Marchizza e Oyono. Terapie per Bonifazi e Harroui. Assenti i nazionali Soulè e Kvernadze. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta di allenamento sempre a Ferentino.