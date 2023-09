In vista del match di giovedì contro la Fiorentina, questa mattina il Frosinone è tornato in campo alla ‘Città dello Sport’. Lavoro in palestra, attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partitine, questo il programma di oggi. Differenziato per Kalaj, terapie per Harroui, Lirola e Gelli. Domani pomeriggio in programma un nuovo allenamento sempre a Ferentino.