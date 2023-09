 UNDER 18, FIORENTINA-FROSINONE 4-1

FIORENTINA: Lopez, Eldib (48’ Giusti), Cuomo, Deli, Kovadio (74’ Lucchesi), Sadotti, Pisani (59’ Keita), Conti (74’ Galassi), Bertolini, Vascotto, D’Amato (59’ Renda).

A disposizione: Porciatti, Lucchesi, Martini, Gozzini, Galassi

Allenatore: Sig. Christian Papalato

FROSINONE CALCIO: Giora, Cozzolino, Stano (28’ Paparelli), Rizzo (57’ Orlandi), Pelosi (74’ De Maria), De Rita, Yanovskyy (57’ Di Francesco), Ambrosini (46’ Fiorito), Salvador (74’ Coiro), Silvestri, Bertucci.

A disposizione: Sperlonga, Moretta

Allenatore: Sig. Marco Amelia

Arbitro: Sig. Ammannati Sez. di Firenze; assistenti: Bertelli Sez. di Firenze, Guiducci Sez. di Empoli.

Marcatori: 9’ Bertolini (rig.), 22’ Eldib, 27’ Conti, 82’ Centra, 91’ Vascotto

Note: ammoniti: Vascotto, Keita, Pelosi

FIRENZE – Al Viola Park il Frosinone cade contro la Fiorentina che incassa i 3 punti grazie al successo per 4-1. La gara si è messa subito in salita per gli uomini di Marco Amelia, infatti dopo 9’ la Viola ha trovato il gol che ha sbloccato la partita su calcio di rigore con Bertolini che con freddezza ha battuto Giora. Lo stesso Giora è stato poi bravo a parare il tiro a botta sicura ancora di Bertolini qualche istante più tardi. La Fiorentina ha raddoppiato con Eldib dopo il bel fraseggio tra lo stesso Bertolini e Vascotto. Al 27’ è ancora la squadra di Papalato a siglare un’altra marcatura con Conti, approfittando del bel traversone di Eldib. Nella ripresa i giallzzurri hanno provato ad imbastire qualche manovra anche abbastanza interessante. Sui piedi di Rizzo è capitato il pallone dell’1-3, ma la sua conclusione è uscita alta sopra la traversa. Qualche minuto dopo De Rita non è riuscito a inquadrare la porta con un colpo di testa pericoloso. La rete del Frosinone era comunque era nell’aria ed è arrivata con Centra, che è stato il più lesto di tutti a recuperare palla dopo la punizione di Di Francesco che aveva colpito la barriera. Il Frosinone ha provato in tutti i modi a rimanere a galla ma con tutta la squadra riversata nella metà campo avversaria, ha subito il definitivo 4-1 con una grande conclusione di Vascotto che è andata a finire all’incrocio dei pali.