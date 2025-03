Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Bianco che continuano a preparare la partita contro la Sampdoria. Attivazione, lavoro fisico, serie di torelli, esercitazione tattica sulla fase difensiva e partita, questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Bohinen. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.