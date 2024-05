Giallazzurri in campo questo pomeriggio alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per una nuova sessione di allenamento in vista del match contro l’Inter. Lavoro tra palestra e campo per i ragazzi mister Di Francesco, che hanno poi svolto esercitazioni tecnico – tattiche e conclusioni. Continua il lavoro personalizzato Lusuardi. Domani mattina in programma un nuovo allenamento a Ferentino.