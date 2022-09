Allenamento mattutino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con il Cittadella. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e palle inattive, questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Ciervo e Kone. Si è fermato Oyono (frattura dello scafoide del piede destro), verrà valutato tra 20 giorni. Domani mattina in programma la rifinitura poi la partenza per Padova.