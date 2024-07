 LE PAROLE DI MISTER VIVARINI POST FROSINONE-BARI

FIUGGI – Al termine del test con il Bari, le parole del tecnico giallazzurro Vivarini nella conferenza stampa allestita nell’area dedicata del Capo I Prati.

Mister Vivarini, chiaramente questi sono allenamenti come ha ribadito anche il suo collega Longo. Ma nei primi 20’ abbiamo visto un buon Frosinone…

“In queste due settimane di ritiro ho trovato una squadra molto applicata, stiamo proponendo dei princìpi di gioco differenti come è normale quando si cambia conduzione tecnica. I ragazzi sono molto attenti a mettere in pratica quanto elaboriamo durante gli allenamenti. Prima di oggi ne è venuta fuori una buona gara con il Volos nella quale abbiamo dimostrato di aver acquisito dei concetti anche se siamo ancora un po’ macchinosi, poco sicuri. Però cominciamo già a sapere quello che dobbiamo fare in campo. Oggi abbiamo fatto molto bene la prima mezz’ora, poi sono venute un po’ meno le forze. Dobbiamo crescere sotto il profilo atletico, ieri ad esempio abbiamo lavorato sulla forza ed è chiaro che con il Bari non potevamo avere nelle gambe quello che invece dovremmo avere in campionato. Ma è evidente che tutto il lavoro che stiamo facendo è in funzione della stagione ufficiale”.

Il mercato: oggi è stato ufficializzato Ambrosino? E come sta procedendo il lavoro in sinergia con il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi?

“Sono contento dell’arrivo di Ambrosino anche perché prima riusciamo a completare la squadra è meglio è: per me questo aspetto è molto importante. Il lavoro lo stiamo svolgendo con un gruppo-base di ragazzi che mi servirà di aiuto in futuro, anche perché il mercato è del tutto aperto. Dobbiamo completare le coppie dei ruoli, siamo un cantiere aperto. La Società è ambiziosa, si cercherà di arrivare alla fine del mercato con l’arrivo di gente in grado di dare una mano a quelli che abbiamo adesso. Si sta lavorando con grande intensità sia sul campo e sia a livello dirigenziale per definire la rosa”.

Oggi non abbiamo visto Mazzitelli, non abbiamo visto Caso. Qual è la sua posizione su questi due ragazzi. E cosa ci può dire degli altri assenti?

“Gelli ha un problema alla tibia ma nulla di preoccupante, Monterisi lamenta un fastidio al flessore ma anche per lui nulla di preoccupante. Quando si lavora, è normale che possano capitare questo tipo di problemi che dobbiamo saper gestire. D’altronde se non carichi, poi non si ha una adeguata energia durante la stagione. Comunque sono problemi risolvibili in pochi giorni. Poi con il mercato aperto bisogna sapere che il Frosinone ha giocatori importanti: Mazzitelli, Marchizza, Gelli tanto per fare dei nomi sono elementi che hanno grande stima e considerazione da parte mia. Bisogna avere pazienza e quella tranquillità necessaria per affrontare le varie opzioni, mi rendo conto anche che i ragazzi sono disturbati in questo momento dalle tante voci, come peraltro è giusto che sia. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di tenerli, ho già detto che ho grande stima nei loro confronti, per cui bisogna solo aspettare”.

Kvernadze e Ghedjemis hanno avuto un ottimo approccio, fanno ben sperare?

“Sono molto contento ma non solo di loro. Oggi abbiamo fatto giocare Cichella titolare, aveva di fronte dei titolari del Bari. Il ragazzo ha giocato con grande autorità. Abbiamo conosciuto meglio anche Cittadini. Io sono convinto che la squadra abbia delle grandi potenzialità, se riusciremo a completare bene l’organico ci possiamo divertire. Anche se sappiamo di trovarci di fronte club dal grande blasone”.