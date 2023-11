 ALLENAMENTO CONGIUNTO, FROSINONE – TERNANA 2-1

FROSINONE – TERNANA 2-1

20’ Di Stefano (T), 69’ Kaio Jorge (F), 81’ Lusuardi (F)

FROSINONE : Cerofolini (31’ Frattali, 86’ Avella), Brescianini (47’ Barrenechea), Okoli (61’ Lusuardi), Romagnoli, Baez (47’ Soulè), Caso (61’ Cuni), Gelli (47’ Lulic), Garritano (61’ Marchizza), Lirola (74’ Pahic), Bourabia (61’ Reinier), Cheddira (31’ Kaio Jorge, 74’ Bidaoui). Allenatore: Di Francesco

TERNANA: Iannarilli (31’ Brazao) , De Boer (61’ Viviani), Falletti, Mantovani, Casasola, Favilli (61’ Favasuli), Capuano (47’ Sorensen), Diakitè, Labojko (47’ Luperini), Distefano (47’ Dionisi), Corrado (61’ Travaglini). A disposizione: Vitali, Arazzo, Manni, Principi, Garau, Marginean. Allenatore: Breda

FROSINONE: Allenamento congiunto per i giallazzurri allo stadio ‘Benito Stirpe’ contro la Ternana. Dopo 3 tempi da 30’ termina 2-1 per i ragazzi Di Francesco, al vantaggio iniziale di Distefano rispondono Kaio Jorge e Lusuardi.

Gara gradevole fin dalle prime battute, con la squadra di Breda subito protagonista dopo appena 3’ con una doppia occasione. Prima Cerofolini salva in uscita su Favilli, poi Garritano sulla linea dopo il tiro di Labojko. Risposta giallazzurra che arriva 4’ più tardi con Cheddira, ma sul colpo di testa del numero 70 salva in angolo Iannarilli. Al 20’ ecco il vantaggio della Ternana. Casasola pesca a centro area Distefano che anticipa tutti e insacca alla destra di Cerofolini. Nel finale di tempo il Frosinone sfiora il pareggio con Lirola, che da posizione defilata calcia e si vede rimpallato da Iannarilli.

Secondo tempo con un Frosinone pimpante fin dalle prime battute, Caso calcia di potenza dal limite, Brazao salva in due tempi. Passa qualche minuto e ci riprova Lirola al volo da posizione centrale, ancora decisivo Brazao. Manovra avvolgente del Frosinone, palla che arriva a Soulè, entrato al posto di Baez, sinistro a giro e palla fuori di un soffio.

Terzo ed ultimo tempo che vede il sorpasso giallazzurro. Al 69’ il pareggio arriva con Kaio Jorge, perfettamente lanciato da Lulic, freddo e preciso a battere Brazao, che nulla può in uscita. Al 76’ altra occasione giallazzurra orchestrata da Soulè e conclusa da Cuni, bravo l’estremo difensore rossoverde a respingere. Al minuto numero 81 il sorpasso. Corner corto per Reinier e Lusuardi che svetta più in alto di tutti per il definitivo 2-1.