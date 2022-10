 ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 15.a ALLA 19.a GIORNATA

La Lega di serie B ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi dalla 15.a alla 19.a giornata di andata. Sudtirol-Frosinone per la 15.a si giocherà domenica 4 dicembre alle ore 15.00, Reggina-Frosinone valida per la 16.a giornata è in programma giovedi 8 dicembre alle ore 15, alla 17.a giornata Frosinone-Pisa è fissata per domenica 11 dicembre alle ore 20.30. Quindi Genoa-Frosinone per la 18.a giornata si giocherà domenica 18 dicembre ancora alle ore 20.30, boxing-day alla 19.a giornata con Frosinone-Ternana alle ore 18.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio