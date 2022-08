La Lega di serie B ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi dalla 7.a alla 9.a giornata di andata. Parma-Frosinone per la 7.a si giocherà sabato 1 ottobre alle ore 14.00, Frosinone-Spal valida per la 8.a giornata in programma sabato 8 aprile alle ore 16.15 e Venezia-Frosinone per la 8.a giornata di andata fissata per venerdi 14 ottobre alle ore 20.30.