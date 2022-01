La Lega di serie B ha ufficializzato il calendario di gare dalla 3.a alla 9.a di ritorno. Sabato 12 febbraio si giocherà Perugia-Frosinone (22.a, ore 16.15), mercoledì 16 febbraio in programma Frosinone-Como (23.a, ore 18.30), domenica 20 febbraio sarà la volta di Brescia-Frosinone (24.a, ore 15.30). Quindi mercoledì 23 febbraio è fissata Frosinone-Reggina (25.a, ore 18.30), domenica 27 febbraio in trasferta per Cittadella-Frosinone (26.a, ore 15.30), mercoledì 2 marzo Frosinone-Cosenza (27.a, ore 18.30) e domenica 6 marzo Ascoli-Frosinone (28.a, ore 15.30).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio