 ATALANTA – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 12 di oggi, 8 gennaio 2024, sono in vendita i tagliandi per la gara Atalanta-Frosinone, valida per ventesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma lunedì 15 gennaio alle ore 20.45.

– prezzo del tagliando INTERO € 20,00, RIDOTTO U18 € 14,00 ;

– termine vendite domenica 14 gennaio 2024 alle ore 19:00.

I tagliandi potranno essere acquistati

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home;

– in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca qui in modalità tradizionale su supporto termico.

Limitazioni:

-i residenti in provincia di Frosinone potranno acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti;

-I residenti in provincia di Bergamo non potranno comprare tagliandi per il settore ospiti, ad eccezione dei possessori di fidelity card Frosinone Calcio.