Il Frosinone Calcio comunica che, per la gara Frosinone – Catanzaro valevole per la 25^ giornata del campionato Lega Serie B, in programma sabato 8 febbraio 2025 ore 15, NON è stato messo in vendita il blocco E del settore Curva Sud dello stadio ‘Benito Stirpe’.

Lo stesso rimarrà a disposizione esclusiva delle autorità competenti per esigenze di sicurezza pubblica.