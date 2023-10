 BOLOGNA – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

I biglietti per assistere alla gara Bologna-Frosinone sono in vendita qui e nelle ricevitorie Vivaticket ad un costo di € 20,00 + commissione di servizio.

Fino a diversa comunicazione, i residenti nella regione Lazio possono acquistare unicamente la curva ospiti e solo con fidelity del Frosinone.

L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana).

I cancelli apriranno circa tre ore prima del fischio di inizio.

La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo).