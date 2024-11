 CATANZARO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara CATANZARO-FROSINONE, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Domenica 03 novembre alle ore 15.00 la vendita per la tifoseria ospite è attiva da oggi, Giovedì 31 Ottobre 2024 dalle ore 15,00 fino a Sabato 02 novembre 2024 alle 19.00 presso i punti vendita Ticketone e online.

nella Provincia della squadra ospitata. Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;

esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza; NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore;

minorenni sprovvisti di carta d’identità è necessario portare insieme al titolo d’ingresso anche la tessera sanitaria per accedere. Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;

L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio

gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS);

PERCORSO PER RAGGIUNGERE LO STADIO