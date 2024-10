 INTERVISTA POST GARA A RICCARDO MARCHIZZA

Bolzano – Le parole in conferenza stampa del capitano Riccardo Marchizza dopo il pareggio contro il Sudtirol.

Riccardo questo pareggio vi sta stretto oppure è un buon punto?

“C’è rammarico per non esser riusciti a portare a casa la vittoria. Siamo andati in vantaggio ma poi loro sono stati bravi a trovare il pareggio. Io credo che la squadra ha dimostrato di aver cambiato mentalità. Dobbiamo creare una base solida. Ovviamente ci vorrà del tempo e lavoro”.

Dopo il goal abbiamo visto l’abbraccio con i tifosi della curva. C’è una dedica particolare?

“È il mio primo goal e volevo festeggiarlo con i tifosi. So che è stata una trasferta difficile per loro e la dedica la faccio sicuramente a mia moglie e ai miei figli che sono sempre con me e mi aiutano anche nei momenti di difficoltà”.

Si è visto un altro Frosinone in queste due partite. Su cosa sta lavorando mister Greco?

“Il mister è bravo nel trovare le parole giuste per spingerci a dare il meglio e nel farci pretendere tanto da noi stessi. Dobbiamo essere bravi a non abbassare questo standard ma a migliorarlo, poi con il tempo le soddisfazioni arriveranno”.

