 CONFERENZA STAMPA MISTER GRECO

Cremona – Le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallazzurro Leandro Greco, dopo la sconfitta in trasferta contro la Cremonese per 1-0.

Mister, questo è stato forse il peggior Frosinone della sua gestione. Cosa non ha funzionato?



“Non sono d’accordo, sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Loro sono stati in difficoltà a trovare le linee di passaggio, hanno avuto un’occasione con Vasquez mentre noi ne abbiamo avute un paio non sviluppate. Nel secondo tempo prendere quel tipo di gol cambia sicuramente la partita. La squadra ha comunque dato tutto, quindi faccio fatica a dire qualcosa ai ragazzi”.

Si sa già qualcosa sull’infortunio di Biraschi? Perché tutti questi infortuni a gara in corso?

“Vedremo nei prossimi giorni. Gli infortuni fanno parte del calcio, non ci piangiamo addosso e andiamo avanti”.

Nel pre-gara aveva detto che era possibile trovare il goal anche con altri giocatori. Oggi è mancato proprio questo. Come si può uscire da questa situazione ?

“Ci stiamo lavorando. Oggi abbiamo avuto delle opportunità ma non sviluppate negli ultimi trenta metri. È un discorso su cui stiamo lavorando sicuramente, arriverà. Secondo me sono altre le problematiche che dobbiamo risolvere”.

Oggi è mancata un po’ di reattività nel costruire azioni offensive?

“La Cremonese ha giocatori d’esperienza, noi oggi schieravamo tanti giovani come Vural e Cichero. Nonostante ciò, non ho visto questa grande differenza. In questo momento bisogna essere molto lucidi, si tratta di ragazzi che stanno dando tantissimo, dato che in queste ultime giornate abbiamo affrontato delle corazzate come la Cremonese. Nel secondo tempo dovevamo migliorare sicuramente la qualità del gioco. Siamo stati poco lucidi e dovremo lavorare su questo aspetto”.

