 CONFERENZA STAMPA MISTER VIVARINI

Come abitudine Vivarini dice la formazione?

È chiaro che si sfrutta tutto il tempo a disposizione perché i ragazzi ti mettono in difficoltà. Di conseguenza nelle scelte si prende più tempo possibile. Di solito io ho sempre delle gerarchie, ci saranno due o tre situazioni da tenere un po’ in sospeso fino alla fine ma per il resto la formazione si riesce a sapere.

Anthony Oyono è recuperato? Può Marchizza centrale essere una soluzione al posto di Cittadini e Oyono esterno a sinistra?

Si, abbiamo lavorato anche su questo. Stiamo in un momento di difficolta per l’infortunio di Cittadini che è stato qualcosa che ci è dispiaciuto molto perché era un grande acquisto. Un giocatore di grande potenzialità di grande struttura e di grande affidabilità. Chiaramente questa situazione ha lasciato un vuoto in un reparto dove non abbiamo al meglio né Lusuardi né Kalaj che oggi li ho convocati ma sono ancora alle prese con la condizione atletica. Non fanno partite da tanto tempo, magari hanno superato la fase in cui erano ma sono ancora in una situazione di precaria condizione fisica. Abbiamo provato Marchizza centrale, l’ha fatto diverse volte in carriera, perciò, in linea di massima può essere affidabile. Con Oyono A. abbiamo lavorato tanto per farlo arrivare alla partita di domani nelle migliori condizioni. È sempre una situazione d’emergenza.

Quanto vi ha impegnato la partita di Coppa Italia contro il Pisa?

Questa è stata una partita in cui anche noi siamo rimasti sorpresi. È venuta meno la voglia di lottare e di avere quello spirto di squadra che ti permette di superare le difficolta. È stata una partita giusta per far crescere l’aspetto caratteriale.

Che campionato devono aspettarsi i tifosi del Frosinone?

Ci sono tanti modi per arrivare agli obiettivi che abbiamo in testa. È chiaro che prendendo ad esempio la Sampdoria ha comprato molto sul mercato rinforzando tutti i reparti prendendo i migliori giocatori per raggiungere il loro obiettivo. Noi invece puntiamo su altre forze e situazioni. Dobbiamo avere la capacità di essere una squadra che sa giocare bene a calcio. Una squadra fresca e organizzata che ha voglia di arrivare ai propri obiettivi. In questo momento qui dovremmo lavorare tanto.

Lei e i giocatori state vivendo la città? Che percezione avete della piazza di Frosinone?

Io penso che loro come noi siano curiosi di iniziare un nuovo campionato. Abbiamo la voglia di far bene come penso anche i tifosi. Da domani si fa sul serio, troveremo una delle squadre migliori della Serie B e di conseguenza capisco la preoccupazione che però dobbiamo risolverli noi. Io sono venuto qui per far bene e l’obiettivo è raggiungere quello che mi sono prefissato. Siamo agli inizi e c’è tempo per soddisfare i tifosi.

Come sta Darboe?

Anche lui come Begic ha la spalla fuori. Abbiamo questi piccoli acciacchi che ci stanno condizionando tanto. Darboe ha risolto bene il problema e penso che sarà in partita.

Che Frosinone deve aspettarsi la Sampdoria?

Saremo una squadra che giocherà tanto, una squadra molto competitiva perché questo è l’obiettivo. Dal momento in cui diventeremo squadra e giocheremo bene e saremmo organizzati, è chiaro che le cose andranno come tutti noi vogliamo. In questo momento dobbiamo avere la capacità di fare risultato che è la cosa più importante.

