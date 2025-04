 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER BIANCO

Cesena – Dopo il pareggio esterno contro il Cesena, mister Bianco analizza la prestazione del Frosinone in conferenza stampa. Un punto conquistato con determinazione su un campo complicato, in una gara intensa e combattuta.

Mister qual è la sua lettura della gara dopo questo pareggio?

“È stata una partita complicata. Nel primo tempo ci siamo studiati, ci sono state poche occasioni ed è stato un vero peccato subire il gol alla fine della prima frazione. Penso che la squadra, nel secondo tempo, abbia dimostrato ancora una volta di essere un gruppo con grandissima qualità. Credo che, per quello che si è visto nella ripresa, meritavamo qualcosa in più.”

Ci sono delle scelte che oggi avrebbe fatto in maniera diversa?

“Non saprei, ma è normale che se durante il riscaldamento perdi un giocatore e dopo venti minuti perdi anche il suo sostituto, le cose si complicano. Siamo stati però bravi a mantenere la calma e l’equilibrio. Abbiamo portato a casa questa partita, anche perché nel secondo tempo c’è stata una sola squadra in campo.”

Oggi, al netto di tutti gli infortuni, come vede questo risultato? È un punto guadagnato oppure due punti persi?

“Per la nostra classifica vedo il bicchiere mezzo pieno, perché in questo momento del campionato, con questo risultato, muovi la classifica in maniera importante. Manteniamo il distacco di tre punti dalla zona play-out. Inoltre, la squadra oggi ha avuto molte occasioni per poter raddoppiare. Quindi vedo con positività questo risultato, perché i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario.”

Il Frosinone dovrà affrontare in rapida successione Sassuolo, Pisa e Spezia. Quali sono le sue sensazioni?

“Sono sicuramente partite belle da giocare. Ti confronti con squadre che, come dice la classifica, sono tra le più forti del campionato, e quindi sarà certamente molto stimolante affrontarle.”