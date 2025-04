 INTERVISTA POST PARTITA A GIORGIO CITTADINI

Cesena – Dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Cesena, Giorgio Cittadini ha commentato la prestazione del Frosinone ai microfoni nel post-gara.

Com’è stato l’impatto con questa gara, viste le difficoltà legate ai numerosi infortuni?

“È stato molto bello tornare in campo. Ho lavorato tanto in questi mesi per rientrare e, anche se devo ancora ritrovare il ritmo partita, ho provato sensazioni molto positive.”

Si ritiene soddisfatto di questo punto guadagnato su un campo difficile?

“Credo che abbiamo fatto un grande secondo tempo, siamo stati spesso nella loro metà campo e abbiamo creato diverse occasioni. Potevamo anche puntare a vincere, ma ci prendiamo con soddisfazione questo pareggio.”

Si aspettava di entrare così presto in campo oggi? Com’è stato questo lungo periodo lontano dal terreno di gioco?

“Ero pronto a entrare, perché già da qualche settimana mi allenavo con il gruppo. Ovviamente non vedevo l’ora di tornare a giocare. Questi sette mesi sono stati molto importanti: ho potuto lavorare su aspetti che prima dell’infortunio tendevo a trascurare. Mi sento un giocatore diverso e ho tanta voglia di dare il massimo.”

Durante la partita il Frosinone ha cambiato modulo: quale preferisce?

“Mi ritengo un giocatore versatile, mi adatto bene sia a una difesa a tre che a quattro. Mi regolo in base a ciò che richiede la partita. Oggi ci siamo dovuti adattare, ma non è stato un problema.”

Nell’ultima fase del campionato affronterete le squadre di vertice. Come si preparano partite così importanti?

“Credo siano le partite più belle della stagione, e ci arriviamo nel modo giusto. Confrontarsi con le migliori tre del campionato è un’occasione importante per dimostrare il nostro valore. Tutto quello che è successo prima può essere visto come un semplice incidente di percorso.”