 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER BIANCO

Salerno – Le dichiarazioni dell’allenatore Paolo Bianco, dopo il pareggio in trasferta contro la Salernitana.

Mister, dopo un primo tempo giocato molto bene, arriva un pareggio. Quali sono le sue sensazioni?

“Non si può essere contenti dopo un primo tempo in cui la squadra ha sfiorato il settantacinque percento del possesso palla. Non abbiamo fatto entrate in area gli avversari nonostante si giocava con un pubblico molto caldo. La squadra ha fatto un primo tempo di livello altissimo, peccato che nella seconda frazione di gioco abbiamo perso la brillantezza”.

A cosa bisogna aggrapparsi per raggiungere la salvezza?

“Io personalmente mi aggrappo alla qualità dei miei giocatori. Nel primo tempo hanno dimostrato che non meritano il posto in classifica che occupano. Poi secondo me bisogna andare a migliorare quelli che sono i dettagli. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti nella gestione della gara e potevamo fare qualche gol in più. Non abbiamo concesso nulla alla Salernitana che è una squadra di livello. Quindi mi aggrappo sicuramente alle qualità dei miei ragazzi. Sono sicuro che faranno la differenza da qui alla fine”.

Cosa è successo nel secondo tempo: il Frosinone si è fatto schiacciare troppo, sa dirci il motivo?

“Abbiamo fatto degli errori e devo capire ancora se sono stati dovuti a un calo fisico o mentale. Se fosse la prima ipotesi, dobbiamo lavorare anche se il tempo scarseggia. Infatti per questo motivo ho fatto i tre cambi alla mezz’ora di gioco per portare un po’ di brillantezza, ma non hanno sortito l’effetto che speravo”.

Cosa pensa delle espulsioni di Kone e Di Chiara?

“La mia testa ha troppi pensieri da dedicare alla squadra. Faccio fatica a commentare e non voglio nemmeno espormi su qualcosa che io non posso controllare”.

Mister, cosa ha detto alla squadra dopo la fine dell’incontro?

“Io di solito non parlo a fine partita con i giocatori ma oggi l’ho fatto ed è stata la prima volta da quando alleno. Ho detto loro che sono calciatori fortissimi e che l’hanno dimostrato oggi contro una squadra altrettanto forte. Questa è la dimostrazione che hanno le qualità per fare tutto ciò che vogliono. Nel secondo tempo però abbiamo abbassato la qualità del gioco e questo non può accadere”.

Come prepara la prossima settimana?



“La prepareremo lavorando su quei dettagli che portano l’inerzia della gara dalla parte nostra. È questo secondo me l’elemento chiave che anche oggi nel primo tempo ci ha fatto fare la differenza”.