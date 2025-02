 INTERVISTA POST PARTITA A MICHELE CEROFOLINI

Salerno – Le parole post partita del portiere giallazzurro Michele Cerofolini dopo il pareggio ottenuto con la Salernitana.

Michele, come leggi il risultato maturato questo pomeriggio a Salerno?

“Nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e che sa stare in campo con qualità. Nel secondo tempo con la posta in palio che era alta, abbiamo rischiato di meno e conseguentemente abbiamo giocato molto meno rispetto alla prima frazione di gioco. Negli ultimi dieci minuti la squadra ha fatto un grande lavoro considerando l’inferiorità numerica per portare a casa questo punto che ci tiene vivi nella lotta alla salvezza”.

Nelle prossime giornate avrete molti scontri diretti. Come si riparte dopo questo pareggio?

“Dobbiamo vincere le partite e quindi ripartire dall’ottimo primo tempo che abbiamo giocato. Dovremmo giocare con la voglia di fare male ai nostri avversari dato che abbiamo la necessità di ottenere risultati”.

Che cosa si può fare per ottenere la tanta agognata vittoria?

“Dobbiamo ripartire sicuramente dal primo tempo che abbiamo giocato. Sono sicuro che la squadra per avere la giusta positività la prossima settimana dovrà scendere in campo pensando a quello che abbiamo fatto oggi nel primo tempo e con la libertà di pensiero, questi possono essere gli elementi che ci porteranno alla vittoria”.

Il calo che avete avuto nel secondo tempo è stato mentale o fisico?

“Credo sicuramente di si. Il peso del risultato oggi era notevole e quindi nella seconda frazione di gioco abbiamo rischiato meno la giocata e ci siamo schiacciati troppo e quindi credo che il calo è stato decisamente mentale, anche se involontario”.