 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Modena – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Leandro Greco dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Modena.

Mister, oggi ci sono degli elementi positivi come la reazione dopo il gol subito, ma anche elementi negativi come l’espulsione di Oyono. Quali sono le sue considerazioni?

“Oggi devo fare i complimenti alla squadra perché siamo partiti molto bene. L’episodio dell’espulsione però ha spostato gli equilibri della gara. I ragazzi arrivavano a questa partita da una sconfitta pesante contro la Cremonese e la reazione che hanno avuto è stata eccezionale. Questa squadra ha personalità e valori importanti ed oggi l’hanno dimostrato”.

Come giudica la prestazione di Koutsoupias e come sta Darboe?

“Ilias come tutti ha giocato bene, ha caratteristiche che ci mancavano, forza, corsa e dinamismo. Ha fatto settanta minuti ad alta intensità e sono sicuro che potrà crescere molto. Per quanto riguarda Darboe non so ancora cosa abbia avuto durante la gara”.

Oggi il Frosinone prima dell’espulsione ha avuto in mano il pallino del gioco ma senza concretizzare negli ultimi metri, come si può risolvere questo problema?

“Gli ultimi trenta metri sono il problema di tutte le squadre. Produciamo sempre tante occasioni da gol, ho ragazzi di qualità e sono fiducioso che potremo migliorare”.

Il Frosinone a livello caratteriale alterna buone prestazioni come quella di questo pomeriggio ad altre come quella con la Cremonese. Che cosa si può fare per dare più continuità?

“Da quando sono arrivato la squadra ha avuto grande continuità dal punto di vista caratteriale, per me è importante vedere dei ragazzi che lavorando quotidianamente con la voglio di ribaltare questa situazione di classifica”.

