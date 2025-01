 INTERVISTA POST PARTITA A EBRIMA DARBOE

Modena – Le parole in conferenza stampa del centrocampista giallazzurro Ebrima Darboe dopo il pareggio per 1-1 con il Modena.

Ebrima, cosa hai avuto oggi durante l’incontro? Perché sei dovuto uscire?

“Durante la partita ho accusato un po’ di nausea che mi ha fatto star male. Fortunatamente adesso è passato tutto quindi sto bene e non ho più problemi”.

Un gran gol oggi contro il Modena. Questo punto guadagnato su un campo difficile cosa dice al campionato?

“Sappiamo di essere in un momento difficile, conosciamo la Serie B e siamo consapevoli della sua difficoltà. Oggi, nonostante l’inferiorità numerica, siamo stati bravi a restare in gara e pareggiare i conti. Questa prestazione rappresenta il gruppo e tutti noi vogliamo portare il Frosinone fuori da questa situazione”.

Come giudica la sua prestazione?

“Io credo che tutta la squadra oggi abbia fatto un’ottima prestazione contro un avversario difficile da affrontare. Dopo l’espulsione non era facile restare all’interno della gara ma siamo stati bravi soprattutto a mantenere la calma”.

Guardando l’azione del gol, si capisce che il Frosinone può fare gol con le verticalizzazioni. È questa la chiave per rendersi pericolosi?

“Secondo me stiamo lavorando molto bene in tutti i reparti, purtroppo stiamo attraversando un momento in cui ci capita che per segnare ci serva un po’ di fortuna, mentre ai nostri avversari risulta più facile. Noi però siamo molto concentrati e vogliamo mettere fine a questo periodo molto difficile facendo più punti possibili”.

Photo Credit: Lapresse

Ufficio Stampa Frosinone Calcio