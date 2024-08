 POST PARTITA, LE PAROLE DI MISTER VIVARINI

FROSINONE – Le dichiarazioni, dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria, dell’allenatore del Frosinone Vincenzo Vivarini;

Mister come ha visto la gara? sarebbero stati tre punti meritati questa sera?

Oggi eravamo in emergenza, abbiamo fatto esordire dei giovani in categoria. La nostra è ancora una condizione atletica precaria e tutte queste situazioni mi fanno dire che possiamo crescere tantissimo. Bisogna prendere per buona la prestazione e soprattutto fissare i miglioramenti che facciamo. Eravamo rimasti sorpresi della mancanza di lotta contro il Pisa. Questa sera devo fare i complimenti a chi è entrato. Hanno lottato come leoni e dimostrato di avere gli attributi. Abbiamo giocato contro una squadra con giocatori straordinari. Dobbiamo sistemare tante cose, ma abbiamo visto cosa è capace di fare questo gruppo. L’obiettivo è quello di crescere sotto tutti gli aspetti.

Oyono J. oggi forse il migliore in campo. Cuni come lo ha visto?

In questo momento dobbiamo pensare alla squadra e parlare poco delle individualità. Cuni ha corso con tutta la cattiveria possibile e tutto il tempo con la squadra. Ha delle potenzialità enormi. Questa squadra si è rinnovata dopo un mese. Cerchiamo di dare forza a tutti e dobbiamo farlo per tutto il campionato. Al di là dell’aspetto tattico dobbiamo metterli in condizione di rendere al meglio.

Si deve lavorare a gestire alcune situazioni?

Bisogna capire dove andare a migliorare. Abbiamo avuto una gestione approssimativa in alcune fasi della partita. Lavoriamo in fase di non possesso e dobbiamo curare molto l’aspetto tattico. Arriveremo sicuramente al momento in cui la squadra saprà gestire tutte le fasi della partita

Cosa è mancato questa sera per portare a casa i 3 punti?

Le partite positive si fanno anche con alcuni episodi a favore. Abbiamo creato tanto e preferisco guardare alla prestazione piuttosto che il risultato. Andiamo avanti così.

Contento dell’esordio di Bracaglia?

Queste sono le soddisfazioni vere, oggi sono contentissimo di aver fatto esordire Vural e Bracaglia. Vural è acerbo ma ha ottime prospettive. Bracaglia ha lavorato sempre bene in preparazione, sempre attento e concentrato. Mi è piaciuto lo spirito che ha avuto.

Un commento sul pubblico?

Frosinone è una città dove il calcio è seguito. Uno stadio così in Italia non si trova facilmente. Dobbiamo essere bravi a riempirlo tutte le domeniche.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio