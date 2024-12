 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore giallazzurro Leandro Greco in vista del prossimo incontro di campionato contro la Juve Stabia.

Mister, quanto sarà importante la sessione di rifinitura che ci sarà oggi pomeriggio? Bracaglia è stato recuperato per la partita di domani?

“Si, ci manca ancora la rifinitura di oggi. I giocatori che hanno giocato giovedì hanno fatto lavoro di scarico. Vedremo oggi come si presentano al campo. Per quanto riguarda Bracaglia è tornato ad allenarsi in maniera completa, quindi sarà a disposizione”.

Mister, ho ritenuto interessanti due sue dichiarazioni. La prima in cui la scelta decisiva durante la partita con la Salernitana è stato merito del suo staff. La seconda riguarda le famose catene di gioco che sono state decisive nello scorso incontro. Cosa ne pensa?

“Per me lo staff è molto importante. Ho ragazzi molto preparati. Mi piace molto il confronto con loro per poi poter prendere le decisioni più corrette durante la partita. Nella scorsa partita avevo un’idea sulla sostituzione di Biraschi ma loro invece mi hanno dato un altro feedback e l’ho seguito. In merito alla seconda dichiarazione quando si parla di squadra c’è bisogno di tutti. L’individualità si esprime quando il contesto squadra riesce ad esprimersi bene”.

Ci può fare un bilancio personale del girone d’andata per quanto riguarda il Frosinone e Leandro Greco?

“Parlo ovviamente in merito al periodo in cui sono subentrato. I ragazzi hanno prodotto tanto alzando molto anche la media punti. Hanno vinto delle partite importanti con la difficoltà riguardante gli infortuni che hanno pesato molto. È chiaro che questo lavoro è macchiato dalla classifica. Il percorso che stiamo intraprendendo è giusto a mio avviso ed il lavoro che stanno producendo i ragazzi non è da questa classifica. Per me è una grande soddisfazione vedere che si è creato un legame con la gente e con i ragazzi. Bisogna però continuare a lavorare dato che non abbiamo fatto ancora nulla”.

Questo percorso ci porta a Castellammare contro la Juve Stabia. Perché, secondo lei, il Frosinone ce la può fare?

“La squadra ha lavorato molto sull’atteggiamento e sulle qualità tecniche e tattiche. Sarà una partita molto complicata. Il loro allenatore è molto preparato e la squadra essendo una neopromossa ha un’identità molto forte. Hanno un campo particolarmente caldo. Ci sono tante insidie, ma andremo lì con le nostre idee per portare punti a casa”.

Che caratteristiche andrà a cercare il Frosinone nella sessione invernale di mercato per fare il salto di qualità?

Come già detto qualche settimana fa, noi siamo tanti e per me la priorità è capire chi vuole restare in questa squadra. Io non posso promettere di dare spazio a tutti. Dopodiché valuteremo con il direttore cosa inserire. In questo momento per me la priorità è la Juve Stabia e poi fare il punto su quello che è il mercato in uscita”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio