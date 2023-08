 COPPA ITALIA, FROSINONE PISA 1-0: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui (30’ st Brescianini); Baez (30’ st Garritano), Borrelli (20’ st Cuni), Caso (20’ st Kvernadze).

A disposizione: Palmisani, Pahic, Haoudi, Kujabi, Bidaoui, Macej, Klitten.

Allenatore: Di Francesco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (43’ st Tramoni L.), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Nagy (30’ Veloso), Marin; D’Alessandro (30’ st Arena), Moreo (43’ st Masucci), Tramoni M.; Torregrossa (30’ st Toure).

A disposizione: Vukovic, Loria, Trdan, Jureskin, Coppola, Biagini.

Allenatore: Aquilani.

Arbitro: signor Davide Ghersini di Genova; assistenti sigg. Domenico Fontemurato di Roma 2 e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1; Quarto Uomo: Domenico Mirabella di Napoli; Var: sig. Lorenzo Maggioni di Lecco; Avar: sig. Giacomo Paganessi di Bergamo

Marcatore: 7’ pt Canestrelli (aut F.)

Note: spettatori totali: 3.804 (di cui 203 ospiti); totale incassato euro 32.840,00; angoli: 6-3 per il Pisa; ammoniti: 11’ st Romagnoli (F), 23’ st Hermannsson (P), 44’ st Monterisi (F); recuperi: 2’ pt: 4’ st.

FROSINONE – Un Frosinone di granito passa al 7’ del primo tempo e tiene bene il campo, centrando la qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia dove il 1 novembre incontrerà la vincente tra Torino e Feralpi. Decide la sfida col Pisa l’autorete di Canestrelli al 7’ scaturita dalla carambola innescata dal tiro in diagonale di Caso. Giallazzurri abbastanza padroni del campo e vicini al raddoppio in un paio di occasioni ancora con un Caso in formato-monstre. Nel primo tempo un buon Frosinone a livello generale. Nella ripresa il Pisa spinge, sfiora il pari in un paio di occasioni ma il Frosinone con i cambi ‘mirati’ di Di Francesco tiene bene il campo e accarezza il 2-0 con Garritano. In pieno recupero L. Tramoni alza da pochi metri il possibile pallone del pareggio.