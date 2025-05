 COPPA ITALIA SERIE C, BATTUTO IL RICCIONE AI QUARTI DI FINALE

Riccione – Boaglio, Calli, Costantini, Delliallissi (dal 37’st Della Chiara), Grillo, Nicoletti, Pederzani, Puntoni, Remondini, Spallanzani (dal 48’st Ferrara), Tiberio. A Disposizione: Zoffoli, El Abassi, Gentile, Paoli, Scalisi, Semprini. Allenatore: Genovesio

Frosinone – Nardi, Stibel, Vaccari, Collovà, Neddar, Silvi (dal 32’st Ruzafa), Bevilacqua (dal 12’st Leone, dal 49’st Antonucci), Maier, Spagnoli (dal 47’pt Contena), De Matteis (dal 37’st Spagnoli), Tata. A Disposizione: Zuliani, Cacchioni, Prosperi, Sgambato, Capogna. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Giorgio D’Agnillo della sezione di Vasto

Assistenti: Pasquale Marchina della sezione di Bologna e Roberto Maiorana della sezione di Faenza

Ammoniti: Calli, Pederzani, Tata

Riccione – Il Frosinone Calcio Femminile conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia di Serie C dopo una sfida intensa e combattuta contro il Riccione, risolta solamente ai calci di rigore. Una partita equilibrata, tattica, in cui le emozioni più forti sono arrivate nella parte finale e durante la lotteria dagli undici metri.

Nei tempi regolamentari, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma con grande attenzione difensiva da entrambe le parti. Il Frosinone ha mostrato una maggiore organizzazione e fluidità nella manovra, cercando con insistenza spazi tra le linee, ma trovando davanti a sé un Riccione compatto e determinato a non concedere nulla. La gara si è mantenuta su ritmi intensi ma senza particolari occasioni nitide, segno dell’equilibrio che ha dominato i novanta minuti.

A decidere l’incontro ci hanno pensato i calci di rigori, dove a salire in cattedra è stata il portiere giallazzurro Nardi, protagonista assoluta della serata. Con due rigori parati, ha regalato al Frosinone una vittoria meritata per quanto visto sul campo e soprattutto una qualificazione pesantissima.