 COPPA ITALIA SERIE C, IL FROSINONE PASSA ALLA FASE SUCCESSIVA

Frosinone – Nardi, Zavarese, Cacchioni, Collovà, Contena (dal 33’st Antonucci), Leone (dal 12’st Vaccari), Neddar (dal 12’st Musolino), Fiore (dal 3’st Ruzafa), Licari, Sgambato, De Matteis (dal 26’st Tata).A Disposizione: Spagnoli, Silvi, Spagnoli, Maier. Allenatore: Foglietta

Roma Calcio Femminile – Vitali, Ierace (dal 6’st Grassi), Ouimet, Capitta, Verro, Mileto, Conti, Bruschi (dal 18’st Gallo), De Leonardis (dal 42’st Falvella), Giacobbi, Bortolini (dal 24’st Vitale). A Disposizione: Zangari, Centini, Rieppi, Panichi. Allenatore: Lascaro

Arbitro: Gianluca L’Erario della sezione di Formia

Assistenti: Costantin Catalin Macovei e Danilo Giannetti della sezione di Cassino

Marcatori: 23’pt Giacobbi, 41’pt De Matteis

Ammoniti: 39’pt Contena, 16’st Zavarese, 28’st Cacchioni, 29’st Conti

Ferentino – Per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C il Frosinone Calcio ospita alla Città dello Sport di Ferentino la Roma Calcio Femminile. Il Frosinone parte forte e dopo cinque minuti sfiora il vantaggio. Calcio di punizione dal limite battuto da Flavia Sgambato che mette in mezzo un pallone molto insidioso, che attraversa tutta l’area piccola senza trovare però compagne pronte a ribadire in rete. Altra grande occasione cinque minuti più tardi con Fiore che si invola in solitaria verso la porta avversaria entra in area di rigore e calcia verso lo specchio della porta ma Vitali devia magistralmente in calcio d’angolo. Nel momento di massimo sforzo ciociaro arriva il vantaggio ospite con Giacobbi che trovata sola in area di rigore da De Leonardis scarica il pallone alle spalle di Nardi. Il Frosinone torna a gestire l’incontro con un ampio possesso palla ma i varchi per fare male alle avversarie sono pochi. A quattro minuti dalla fine arriva il pareggio delle giallazzurre con una splendida azione in solitaria di De Matteis, che entra in area di rigore e calcia con un mancino insidioso sul primo palo, Vitali tocca il pallone ma non riesce a fermare la sfera che entra in porta. Si chiude così una prima frazione di gioco ben giocata dalle gialloazzurre.

La ripresa si apre subito con un tentativo di Neddar che viene deviato in angolo da Vitali. Dopo dieci minuti ancora Frosinone con Ruzafa che entra in area di rigore e calcia indisturbata ma Vitali è brava a deviare il tiro. La partita è molto bloccata con le squadre che si studiano ed il gioco è concentrato per lo più nella parte centrale del campo. Al ventesimo ci riprova Ruzafa dal vertice destro dell’area di rigore avversaria ma il tentativo si spegne sul fondo. Al ventiseiesimo occasione per le ospiti con De Leonardis che colpisce il palo difeso da Nardi direttamente dal calcio d’angolo. Al trentaseiesimo è il Frosinone a colpire il palo con Licari che scarica un bolide da fuori area di rigore, ma il montante destro nega il gol del raddoppio. A due minuti dalla fine il Frosinone ancora in avanti con Sgambato calcia dal limite ma il pallone viene deviato in angolo. I novanta minuti terminano con il risultato di parità. Alla roulette dei calci di rigore si impone il Frosinone, con il risultato di 5-4 fondamentale l’errore di Ouimet. Il Frosinone accede alla fase successiva.