Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro nell’ultimo weekend di gare.

Pescara – Nella ventunesima giornata di campionato di Primavera 2, il Frosinone è ospite al centro sportivo ‘Poggio degli Ulivi’ del Pescara. La partita inizia subito male per i ciociari che subiscono dopo solo dodici minuti la rete del centrocampista biancazzurro Saccomanni che sblocca il risultato in favore dei padroni di casa. Il Frosinone sembra frastornato e non riesce a rimettere sui binari giusti l’incontro. Ci prova al ventesimo con Dixon che calcia dal limite ma il pallone viene deviato in angolo. Al trentaduesimo ci riprovano i giallazzurri con Grosso che con un tiro-cross impensierisce Barbacani che vede il pallone sfilare fuori di poco dallo specchio.

Nella ripresa il Pescara colpisce ancora dopo solo due minuti di gioco. La Barba con un cross preciso riesce a trovare Arena che ben posizionato di piatto sinistro riesce a battere Dosso per il gol del 2-0. La situazione per il Frosinone peggiora al ventinovesimo quando Grosso viene espulso per doppia ammonizione lasciando cosi i suoi compagni di squadra in dieci. I ciociari provano comunque a rientrare in partita con una punizione di Schietroma ma Barbacani para agevolmente il tentativo. Il direttore di gara Striamo fischia la fine dell’incontro decretando la vittoria del Pescara per 2-0.

Pescara – Barbacani, Bucco, Palazzese, Guaragna (dal 38’st Di Zio), Isufi, La Barba, Ricciardi (dal 20’st Cardilli), Saccomanni, Arena (dal 38’st Zeppieri), Berardi, Kunze (dal 46’st Pesoli). A disposizione: Barone, Di Biagio, Valente, Zola, Vischia, Thelen, Schiattarella, D’Arcangelo. Allenatore: Stella

Frosinone – Dosso, Diallo (dal 3’st Cichero), Hegelund, Molignano, Pelosi, Marchese (dal 3’st Luchetti), Stojanov (dal 27’st Carfagna), Grosso, Dixon, Ferizaj (dal 10’st Schietroma), Befani. A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Luchetti, Fiorito, Antonellis, Schietroma, Carfagna, Vaccà, Baptista, Cichero, Barone. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Andrea Cecchi della sezione di Roma 1

Ammoniti: 9’pt Ferizaj, 30’st Isufi, 32’st Befani

Espulsi: 29’st Grosso

Marcatori: 12’pt Saccomanni, 2’st Arena

Under 17: Roma – Frosinone 4-2

Il Frosinone esce sconfitto dalla sfida contro la Roma con il punteggio di 4-2, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. I giallazzurri hanno saputo colpire con ripartenze letali, ma la spinta offensiva dei padroni di casa ha fatto la differenza nel corso dei novanta minuti. La Roma parte con grande intensità e tiene il possesso fin dalle prime battute, cercando spazi nella metà campo ospite. Al 10′ arriva la prima occasione per i giallorossi: Modugno, ben servito in area, calcia di destro ma il pallone termina a lato. Il Frosinone è attento e prova a sfruttare le transizioni per colpire in velocità, riuscendo a sbloccare il match al 27′: Danieli riceve palla al centro dell’area e, con un preciso mancino, batte Juwer portando avanti i suoi. La reazione della Roma è immediata e al 32′ arriva il pareggio con Modugno, che si riscatta dopo l’errore iniziale e insacca con freddezza dalla stessa posizione. I padroni di casa insistono e al 37′ completano la rimonta con un gran tiro da fuori area di Fasanella, che si insacca sotto la traversa senza lasciare scampo a Capanna. Il Frosinone prova a rispondere al 42′ con una punizione magistrale di Danieli, che si stampa sulla traversa sfiorando il pari. Nel recupero del primo tempo la Roma allunga ulteriormente: sugli sviluppi di un corner, Tosti approfitta di un’uscita mancata di Capanna e insacca per il 3-1.

Nella ripresa il Frosinone rientra con determinazione, cercando di accorciare le distanze. Al 10′ Borghi riapre la gara con un pallonetto preciso, sfruttando un’ottima combinazione ai limiti dell’area. I giallazzurri tentano di spingere per il pareggio, ma al 78′ la Roma chiude definitivamente i giochi con Teixeira, che approfitta di un’incertezza difensiva e con un sinistro preciso firma il 4-2 finale.

Roma – Juwer Ilari, Patitucci (17’st Balestra), Caviglia (30’st Carlaccini), Tosti (22’st Di Marino), Mariani, Piermattei, Forni (30’st Maccaroni), Fasanella (30’st Pallassini), Vella, Teixeira, Modugno (30’st Virgilio). A disposizione: Sbaccanti, Mutarelli, Raimondi. Allenatore: Toti

Frosinone – Capanna, Mirenzi, Matteo, Menghini (36’st Serapiglia), Pantano, Reali (41’st Binoshaj), Borghi (41’st Pierguidi), Carfagna, Carpentieri (41’st Conti), Danieli (33’st Luzi), Castellani (41’st Millozzi). A disposizione: Giora, Boccanera, Coluzzi. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Danieli 27’pt, Modugno 33’pt, Fasanella 37’pt, Tosti 45’pt, Borghi 11’st Teixeira 33’st

Arbitro: Papagno di Roma 2

Assistenti: Amato e Brizzi di Aprilia

Ammoniti: Pallassini

Under 16: Frosinone – Fiorentina 2-1



Prestazione di carattere e qualità per il Frosinone, che supera la Fiorentina per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo. Una vittoria sofferta ma meritata per i ragazzi di mister Centioni, che difendono con ordine nel finale e portano a casa tre punti pesantissimi. La partita si apre con una fase di studio tra le due squadre, con il primo squillo che arriva al 18’, quando una splendida triangolazione tra Pugliatti, Taddei ed Eulisi manda quest’ultimo davanti a Pinzani, bravo però a deviare in angolo. La Fiorentina risponde quattro minuti dopo con un calcio piazzato di Bianchini, ma Scordari si oppone con sicurezza. Al 29’ il match si sblocca: Taddei viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto capitan Riggi è glaciale e porta avanti i giallazzurri con un preciso tiro alle spalle di Pinzani. Poco prima dell’intervallo, però, il Frosinone resta in dieci per l’espulsione di Francia, costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Centioni continuano a giocare con determinazione. Dopo cinque minuti, Bellacci prova a rendersi pericoloso con un tiro alto sopra la traversa. Al 10’ è ancora Eulisi a sfiorare il gol con un diagonale insidioso dopo uno scambio con Bonanno, ma Pinzani si allunga e devia in angolo. Il raddoppio arriva al 22’: Bonanno serve Eulisi, che con una giocata straordinaria salta due avversari, si presenta davanti al portiere, lo dribbla e deposita in rete per il 2-0. La Fiorentina però non molla e al 31’ accorcia le distanze con Bellacci, abile a deviare in rete un cross in area. Nei minuti finali la Viola prova il tutto per tutto per raggiungere il pareggio, ma la difesa giallazzurra tiene botta con grande compattezza, con Scordari e compagni che respingono ogni tentativo avversario fino al triplice fischio.

Frosinone – Scordari, Trulli, Maggiora (38’st Barboni), Anzidei, Riggi, Francia, Taddei (29’st Danieli), Esposito, Silvestri (34’pt Bonanno), Pugliatti (1’st Marchetti), Eulisi (29’st Frani). A disposizione: Ramogida, Crescimbeni, Cimaglia, Casagrande. Allenatore: Centioni

Fiorentina – Coratella, Pinzani, Marrone (26’st Palloni), Tosti, Bianchini (22’st Chiti), Scarpelli, Varesis (26’st Giannoni), Pagliuso (1’st Persico), Del Giudice (10’st Chiarelli), Nwagwu, Faye (1’st Bellacci), Coratella. A disposizione: De Guttry Allenatore: Balestracci

Marcatori: Riggi 30’pt, Eulisi 22’st, Bellacci 31’st

Arbitro: Papa di Cassino

Assistenti: Aguzzi di Rieti e Nardecchia di Frosinone

Espulsi: Francia

Ammoniti: Nwagwu, Scarpelli, Esposito, Taddei

Under 15: Frosinone – Fiorentina 1-1

Un Frosinone combattivo e determinato riesce a fermare la corsa solitaria della capolista Fiorentina, conquistando un prezioso pareggio per 1-1 al Capo I Prati di Fiuggi. Dopo il passo falso della scorsa settimana contro il Lecce, i ragazzi di mister Fabrizio Durante si rendono protagonisti di una prestazione perfetta, affrontando la gara con il giusto spirito e grande aggressività. La partita si sblocca subito: al 5’, il Frosinone conquista una punizione dal limite dell’area e Monti, con una traiettoria perfetta, infila la palla in rete portando in vantaggio i padroni di casa. La Fiorentina, colpita a freddo, reagisce immediatamente alzando il ritmo e guadagnando campo. Dopo appena tre minuti, una veloce transizione in area porta la sfera sui piedi di Croci, che con precisione supera Amato e sigla l’1-1. Dopo il pareggio, il match si assesta su un equilibrio ben definito: il Frosinone imposta con un gioco palla a terra fluido e coinvolgente, mentre la Fiorentina prova a colpire in ripartenza. La difesa ciociara, guidata con sicurezza da Antonelli e Alfei, si dimostra solida nel contenere le avanzate viola. Al rientro dall’intervallo, la prima grande occasione è per gli ospiti: un’indecisione difensiva favorisce Barbone, che ha una doppia opportunità per segnare, ma Amato si supera con un intervento straordinario, mantenendo invariato il risultato. Poco dopo, è il Frosinone a rendersi pericoloso con il neoentrato Valentini, che si gira bene in area e calcia sfiorando il gol del vantaggio. Nel finale, la Fiorentina aumenta la pressione e sfiora il colpo decisivo: prima colpisce la traversa, poi trova la rete con Santomauro, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio che sancisce un pareggio dal sapore di vittoria per il Frosinone, che festeggia un risultato prestigioso contro la prima della classe.

Frosinone – Amato, Frara (29’st Polidori), Balan, Chiazzolla, Antonelli, Alfei, A. Fargnoli, Tarquinia (20’st Valentini), Aversa (29’st Cappelli), Monti (13’st Sisillo), P. Fargnoli. A disposizione: Esposito, C. Ferretti, V. Ferretti, Filippi, Ingiugno. Allenatore: Durante

Fiorentina – Rosi, Caccamo, Innocenti, Puglisi (13’st Santomauro), Lovari (35’st Clemente), Bernamonte, Cecchini, Castagnoli (13’st Barzagli), Barbone, Croci, Gobbo (35’st Cantarella). A disposizione: Bai, Petrini, Savino, Pera, Valero. Allenatore: Cristiani

Marcatori: Monti 5’pt, Croci 8’pt

Arbitro: Biondi di Latina

Assistenti: Bordin di Latina e De Vivo di Latina

Espulsi: Caccamo

Ammoniti: Antonelli, Clemente, Gobbo