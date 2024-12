 COSENZA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara COSENZA-FROSINONE, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 07 dicembre alle ore 17.15 la vendita per la tifoseria ospite sarà attiva da giovedì 5 dicembre, dalle ore 16,00 fino a venerdì 6 dicembre 2024 alle 19.00 presso i punti vendita Vivaticket e online.

Il costo è di € 19,00 incluso diritti di prevendita

Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i

botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza.