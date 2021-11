 CREMONESE-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR CAMPLONE DI PESCARA

Sarà il signor Giacomo Camplone di Pescara a dirigere Cremonese-Frosinone, gara valida per la 15.a giornata di andata del Campionato di serie BKT in programma martedi 30 novembre 2021 alle ore 18 allo ‘Zini’ di Cremona. Gli assistenti saranno i signori Mario Vigile di Cosenza e Alessandro Cipressa di Lecce. Il Quarto Uomo designato è il signor Antonino Costanza di Agrigento, il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To) al Var. Infine Avar è il signor Mauro Galetto di Rovigo.