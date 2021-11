 UNDER 13 PRO, A FERENTINO LA ROMA BATTE IL FROSINONE (0-4)

FROSINONE: Giora, Riggi (dal 7’ st Colafrancesco), Ciucci, Mancini (dal 18’ pt Carlaccini), Rosa, Marini, Summa, Muccitelli, Carpentieri, D’Amico (dal 26’ st D’Arpino), Petraglia.

A disposizione: Cera, Magliozzi, Nigro, Giorgi.

Allenatore: Broccolato.

ROMA: Sbaccanti, Mirenzi (dal 7’ st Pierini), Basile (dal 26’ st Macerata), Piermattei, Pallassini, Caviglia, Virgilio (dal 28’ st De Negri), Forni (dal 15’ st Modugno), Vella (dal 15’ st Ilari), Maccaroni (dal 30’ st Ricciardi), Luzzi (dal 10’ st Patitucci).

A disposizione: Corriere, Ilari.

Allenatore: Scala.

Arbitro: sig. Lucci Valerio della sezione di Frosinone.

Marcatori: 35’ pt Maccaroni (Roma), 23’ st Piermattei (Roma), 30’ st Patitucci (Roma), 35’+2’ st Modugno (Roma).

Note: recupero: 1’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Si arrende il Frosinone under 13 contro i pari età della Roma di mister Scala.

Match in totale equilibrio fino ai minuti finali della prima frazione, gli ospiti si sono affacciati maggiormente in zona offensiva ma i ragazzi di mister Broccolato hanno arginato bene le incursioni avversarie. Proprio nell’ultimo minuto di gioco però i padroni di casa si fanno trovare impreparati e subiscono il gol dello svantaggio con Maccaroni.

Nella ripresa i giallazzurri hanno un calo psico-fisico e la Roma ne approfitta per incrementare il vantaggio: prima Piermattei raddoppia, poi i due subentrati Patitucci e Modugno chiudono il match segnando prima lo 0-3 e poi il poker definitivo.

