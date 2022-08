Sono state ufficializzate dalla Lega di Serie B date e orari della 4.a alla 6.a giornata di campionato. Frosinone-Como in programma sabato 3 settembre alle ore 14 per la 4.a di campionato. Cittadella-Frosinone, per la 5.a giornata, si gioca sabato 10 settembre sempre alle ore 14. Infine sabato 17 settembre, per la 6.a giornata, Frosinone-Palermo alle ore 14.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio