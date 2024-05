 EMPOLI-FROSINONE 0-0 DOPO 45′

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszinski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang.

A disposizione: Perisan, Vertua, Goglichidze, Shpendi S., Kovalenko, Caputo, Cacae, Cancellieri, Destro, Zurkowski, Maleh, Bastoni.

Allenatore: Nicola.

FROSINONE (3-4-1-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Gelli, Garritano, Harroui, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Daniele Doveri di Roma1; assistenti Damiano Di Iorio di Verbania-Cusio-Ossola e Giuseppe Perrotti di Campobasso; Quarto Uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta; Var Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar Valerio Marini della sezione di Roma1.

Note: spettatori 12.000 circa (di cui 1.876 del Frosinone); angoli: 3-2 per il Frosinone; ammoniti: 17’ pt Okoli (F); recuperi: 1’+1’ pt;

EMPOLI – Un buon Frosinone, Empoli palla lunga e pedalare, un gol annullato a Gyasi per fuorigioco e tre occasioni (Mazzitelli e due volte Cheddira) per i giallazzurri: è questa la fotografia del primo tempo del ‘Castellani’.

QUASI A SPECCHIO – Nell’Empoli non ci sono gli infortunati Cerri e Walukiewicz, oltre a Berisha e Ebuehi. Nicola si presenta con un 3-4-2-1. In porta va Caprile, davanti a lui c’è il rientrante Ismajli, completano il pacchetto arretrato Bereszinky e Luperto. In mediana la coppia Grassi-Marin, largo a destra Gyasi, dalla parte opposta Pezzella. Quindi Fazzini alle spalle della coppia Cambiaghi-Niang.

Squadra che vince non si tocca. E così Di Francesco limita al minimo gli avvicendamenti, con la sola conferma di Cerofolini al posto dell’infortunato Turati. Recupera anche Okoli che completa la difesa con Romagnoli e Lirola. Zortea a Valeri sono i laterali che Mazzitelli e Barrenechea compongono i quattro di centrocampo. Quindi il jolly Brescianini alle spalle del duo Soulé-Cheddira che come sempre non dovranno dare punti di riferimento alla difesa dei toscani. Di Francesco ne porta 15 in panchina, la più numerosa da inizio stagione e ne spedisce 1 in tribuna, Kvernadze. Out Oyono, Lusuardi e Turati per infortunio, non convocati Caso, Vural e Bidaoui.

CAPRILE SALVA SU MAZZITELLI, GOL ANNULLATO A GYASI – Avvio da portiere a portiere, rilancio di Caprile e pallone facile preda di Cerofolini dall’altra parte. Schermaglie su entrambi i fronti, si limano i dettagli, si studiano le mosse da fare e quelle degli avversari, si gioca a scacchi. E il Frosinone al 2’ accarezza il vantaggio: cross di Valeri, appoggio di Soulé ad uscire per Mazzitelli che tira di prima intenzione, Caprile tocca quel tanto che basta ad evitare il gol. Sulla prosecuzione dell’azione Pezzella cincischia, Cheddira cerca di rubargli tempo e pallone a fondo campo ma si butta prima del contatto e il difensore riesce a rilanciare. Uno-due Cheddira-Brescianini all’8’, la difesa dell’Empoli si salva in fallo laterale. Sulla rimessa lo stesso Brescianini si lascia sfilare un pallone interessante nel cuore dell’area dell’Empoli, Caprile ringrazia. Attacca a ventaglio il Frosinone che punta su Soulé, chiuso a tenaglia in area azzurra. Poi ci prova con un tiro a giro che non gira, pallone largo alla destra di Caprile. E’ il Frosinone che fa la partita in questi scampoli iniziali e l’occasione sul destro di Mazzitelli praticamente in avvio. Fallo di Marin su Mazzitelli al 14’ meritevole di un giallo ma Doveri si limita solo ad un richiamo. Dalla parte opposta Niang imbucato da Grassi, Cerofolini bravo a metterci il corpo ma l’ex giocatore del Milan è in fuorigioco. Nel frattempo sulle spalle di Okoli, saltato di netto da Fazzini, piove un cartellino giallo che stavolta Doveri non esita a sventolare sotto il naso del difensore giallazzurro. Disparità di trattamento e non sono solo sottigliezze. La punizione di Marin è respinta dalla barriera, l’azione prosegue con un gran tiro di Grassi che Cerofolini devia debolmente sulla propria sinistra, arriva di gran carriera Gyasi che ribadisce in rete. Ma l’ex spezzino è in offside di centimetri rispetto a Lirola e il gol viene annullato dopo un ‘ofr’ rapido. Il Frosinone non sta a guardare, la risposta è in due passaggi, al 22’: pallone di Soulé centralmente per Cheddira, bravo ad uscire dalla marcatura di Ismajli ma non è altrettanto bravo nella conclusione, pallone in curva.

DUELLO CHEDDIRA-CAPRILE – Alla mezz’ora Marin cerca Caprile, Cheddira fiuta l’occasione e si fionda sul pallone ma l’estremo difensore spazza per un soffio. La partita ristagna e se l’Empoli gioca sulla palla lunga per Cambiaghi e Niang, il fraseggio del Frosinone non trova sbocchi quando la squadra di Di Francesco prova ad insediarsi nell’area degli azzurri. Cheddira al 4’ si defila a sinistra uscendo dalla marcatura di Bereszynski, si accentra, guadagna il vertice alto dell’area grande e cerca il palo opposto, Caprile si accartoccia e blocca a terra. L’attaccante marocchino replica la giocata al 43’ imbeccato da Barrenechea, si accentra ancora e lascia partire un gran tiro a mezz’altezza, Caprile in volo devia in angolo. E ancora Cheddira è l’ispiratore al 44’ di un’azione che porta alla percussione di Mazzitelli in area ma il tocco di ritorno per lo stesso Cheddira è corto e Luperto libera. Nel minuto di recupero, allungato di altri 60” non accede niente. Al riposo sul pari a reti bianche va un buon Frosinone che, al netto del gol annullato a Gyasi, ha creato più dell’Empoli.