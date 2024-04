 EMPOLI – FROSINONE | Biglietti Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 10 di oggi, sabato 27 aprile, sono in vendita i tagliandi per la gara Empoli-Frosinone, valida per trentacinquesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma domenica 05 maggio alle ore 15.00.

– Settore: Curva Sud (accesso al settore varchi 01-02-03-04-05)

– Inizio Vendita: Sabato 27 aprile ore 10:00

– prezzo del tagliando € 35,00

– Termine Vendita: Sabato 04 maggio ore 19:00

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

Per questi settori non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e non sarà consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi, con la vendita dei tagliandi che terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 4 maggio;

è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Si ricorda inoltre che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud e che il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini.

Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.